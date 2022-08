Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:2! Kibice dumni z piłkarzy, ale jak można było stracić dwa punkty?! Zdjęcia i relacja

Górnik Zabrze na boisko Legii Warszawa wyszedł w zaskakującym zestawieniu bez Łukasza Podolskiego i Alasany Manneha. Ten pierwszy ma problem zdrowotny i mecz oglądał z ławki rezerwowych z opatrunkiem na nodze, a drugi musiał opuścić drużynę z ważnych względów prywatnych.

Zabrzanie potrafili jednak zaskoczyć Legię także na boisku. To Górnik szybko opanował sytuację i udzielał gospodarzom lekcji. Nagroda przyszła w 26 minucie. Po rzucie rożnym zakotłowało się w polu bramkowym, a Aleksander Paluszek z bliska wpakował piłkę do siatki.

Górnik miał sporo sytuacji do poprawienia wyniku, ale stało się to dopiero w 55 minucie. Filip Mladenović dokładnie odegrał piłkę do wbiegającego Piotra Krawczyka i w ten sposób zaliczył "samobójczą asystę". Zabrzanie mieli jednak coraz więcej problemów - wymuszone zmiany Roberta Dadoka i Paluszka osłabiły siłę ofensywną śląskiej jedenastki, ale długo udawało im się utrzymać wszystko pod kontrolą.