Lej kondensacyjny widziany w czwartek nad regionem rybnickim? Tym razem to chyba dym z elektrowni

To było bardzo dziwne, bo niebo błękitne od rana. Aż tu nagle zaczęło się tworzyć coś takiego - mówi nam pani Edyta, która przez około pół godziny obserwowała, jak tworzy się lej kondensacyjny, z których - przy zetknięciu z ziemią - tworzą się niebezpieczne trąby powietrzne.

Pani Edyta obserwowała zjawisko od godziny 9.40, kilka minut po 10 zaczął się rozpływać. - Widać go było z Marklowic, za lasem, w stronę Rybnika - wyjaśnia nam mieszkanka Marklowic. Naszym zdaniem to dym z elektrowni Rybnik. Zgadzacie się?

Kilka dni temu lej był widziany nad Żorami, nic dziwnego, że mieszkańcy są uczuleni na takie zjawiska. Co to takiego? Lej kondensacyjny to odwrócony stożek powstający u podstawy chmury. Tworzy się w efekcie różnicy ciśnień między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz wiru. Jeśli dotknie powierzchni ziemi, przeradza się w trąbę powietrzną lub tornado!