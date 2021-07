Wczasy nad polskim morzem. Paragony grozy to ściema? Wcale nie musi być tak drogo, jak się wydaje

Katarzyna Kantyka wylicza, że tygodniowy urlop 4-osobowej rodziny (dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci) nad polskim morzem może kosztować od 3,5 do 4 tys. złotych. Jeśli chodzi o nocleg, to za wynajęcie 4-osobowego domku z aneksem kuchennym trzeba zapłacić 220 zł na dobę, co razy siedem dni daje 1540 złotych.

- Wakacje nad polskim morzem wcale nie oznaczają nie wiadomo jakich wydatków. Są rzeczy, na których można spokojnie zaoszczędzić. To nie jest tak, że jedziemy nad polskie morze i ceny nagle są z kosmosu - mówi Katarzyna Kantyka z podbielskiej Jasienicy, która pod koniec czerwca wybrała się z mężem i dwójką dzieci na wakacje do Sianożęt koło Kołobrzegu.

Standard domku, w którym wypoczywali był fajny - były one odnowione, posiadały łazienkę z prysznicem, aneks kuchenny z lodówką, do tego dwa oddzielne pokoje - jeden z łóżkiem podwójnym, jeden z piętrowy i był jeszcze salon z łóżkiem do spania plus weranda i plac zabaw dla dzieci. W wynajętym domku media były liczone według zużycia prądu czy wody, więc jeśli przyjmiemy, że nie gotujemy we własnym zakresie, podstawowe zużycie będzie nas kosztowało około 100 zł za siedem dni.