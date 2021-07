Nowy terminal B lotniska w Pyrzowicach jest niesamowity! Katowice Airport ma najnowocześniejszy terminal pasażerski w Polsce

Na naszym zdjęciu prezes GTL Artur Tomasik uśmiecha się pod maseczką przed rzędem nowych punktów odprawy. Ma powody do zadowolenia, i to nie tylko dlatego, że w terminalach tłok, na parkingu trudno znaleźć wolne miejsce, jednego dnia jest ponad 80 rejsów, a w lipcu lotnisko przymierza się do obsłużenia 400 tys. pasażerów.

Prezes Artur Tomasik przed nowymi punktami odprawy. Nowy terminal B na lotnisku w Pyrzowicach w lipcu 2021



Również dlatego, że w Pyrzowicach zakończyła się wielka inwestycja - przebudowa terminala B. Otwarcie - najpewniej na koniec lipca 2021, 30 lub 31. Oczywiście ze stosowną fetą.