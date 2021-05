Leśne Bieganie dla Zdrowia. 150 biegaczy rywalizowało w Woli ZDJĘCIA

Piątka w Biegu po Zdrowie w Katowicach. 190 osób rywalizowało w Dolinie Trzech Stawów ZDJĘCIA

W niedzielę w Katowicach odbyły się zawody Piątka w Biegu po Zdrowie. Zawodnicy rywalizowali w Dolinie Trzech Stawów i mieli do pokonania dystans 5 km. Przed zmaganiami dorosłych odbyły się biegu dzieci, które w zależności od wieku miały do pokonania dystans od 100 do 600 m. Zobaczcie zdjęcia z Piątki w Biegu po Zdrowie w Katowicach.