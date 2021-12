Leśnicy z Katowic nagrali z muzykami chorzowskiego Teatru Rozrywki płytę z kolędami

Leśnicy z Katowic oraz muzycy z chorzowskiego Teatru Rozrywki nagrali płytę z kolędami

Płyta zapowiada się obiecująco. Znajduje się na niej osiem utworów, z których część to zaśpiewane przez leśników najbardziej popularne polskie kolędy. Oczywiście na świątecznym krążku nie mogło zabraknąć „Wśród nocnej ciszy” i „Przybieżeli do Betlejem”. Co ciekawe, wpleciono leśne akcenty. Dwie kolędy zostały wykonane przez Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach.

– To było dla nas nie lada wyzwanie! Na co dzień zajmujemy się lasami i pracując w nich może czasem coś zanucimy – śmieje się Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dodając, że profesjonalne studio w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, profesjonalni muzycy, sposób nagrywania płyty zrobił na leśnikach ogromne wrażenie.

Co ciekawe, tekst do dwóch pastorałek napisał leśnik Andrzej Eisler.