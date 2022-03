Lewandowski już czaruje. Zdjęcia z drugiego treningu reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim

Reprezentacja Polski szlifuje formę na finał baraży o miejsce na mundialu w Katarze. Biało-Czerwoni we wtorek po raz drugi trenowali na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Humory w zespole dopisują, podczas luźniejszej części ćwiczeń Robert Lewandowski pokazał kilka efektownych sztuczek, a selekcjoner Czesław Michniewicz intensywnie pracuje nad elastycznymi ustawieniami drużyny. Bierze też pod uwagę różne scenariusze, więc kadrowicze trenują między innymi wykonywanie rzutów karnych, które również mogą we wtorek decydować o awansie do mistrzostw świata.

W środę o godzinie 11 kadrowicze wylecą z Pyrzowic do Glasgow, gdzie w czwartek czeka ich mecz towarzyski ze Szkocją. Do kraju wrócą w piątek, a w sobotę i niedzielę czekają ich kolejne treningi. Odbędą się one albo na Stadionie Śląskim albo na boisku Ruchu Chorzów.

Zobaczcie zdjęcia z wtorkowego treningu reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim.