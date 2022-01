Likwidacja kopalni w Bukownie wpłynie na stan wód w Śląskiem. Rozmowa z dr. hab. inż. Mariuszem Czopem, hydrogeologiem AGH w Krakowie

Sposób likwidacji kopalni cynku i ołowiu należącej do ZGH Bolesław w Bukownie negatywnie wpływa także na środowisko naturalne i stan wód w województwie śląskim. Tymczasem o wodę, zwłaszcza w województwie śląskim powinniśmy dbać w dwójnasób. Rozmawiamy o tym, ze specjalistą dr hab. inż. Mariuszem Czopem, hydrogeologiem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jaką mamy w tej chwili sytuację jeśli chodzi o rzeki Sztoła, Biała i Baba, kiedy kopalnia należąca do ZGH Bolesław przestała pompować wody z kopalni do tych rzek? Czy to już katastrofa ekologiczna?

W Sztole woda w ogóle nie płynie. Rzeka jest sucha. Całe koryto w ciągu jednego dnia wyschło. A to spowodowało odcięcie żab i innych drobnych organizmów wodnych od jakiejkolwiek możliwości migracji w celu przeżycia. Mieszkały one w obrębie i wzdłuż całego koryta Sztoły. Wiele spośród płazów to gatunki chronione. Ze Sztoły zniknęły wszystkie bobry, ale mam nadzieję że, bezpiecznie ewakuowały się do Białej Przemszy choć musiały pokonać nawet około 7 km. ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie tymczasem ustawił tabliczki wzdłuż Sztoły, że te tereny są objęte czynną ochroną przyrody, realizowaną przez tą firmę. Wygląda to naprawdę słabo, jak rodzaj kpiny z tej katastrofy i dezinformacja. Specjaliści od płazów mówią, że bardzo źle wybrano terminy tej likwidacji kopalni i likwidacji tych rzek, dlatego, że płazy w tym momencie znajdują się na etapie hibernacji. One szukają wody. I się zakopują na zimę w dnie. Woda tam nie zamarza. Zwierzęta mogą więc w takim stanie przetrwać zimę. Natomiast teraz, gdy żaby się zakopały w korycie Sztoły, przyszła zima, a tu woda nagle zniknęła. Pozostały nieliczne kałuże, z których żaby próbują się wydostać i skaczą tam po lodzie. Ludzie przysyłają mnóstwo zdjęć, na których widać jak żaby skaczą po lodzie, i giną, bo nie są w stanie przetrwać zimy. Byliśmy tam z kolegami, udało nam się kilka uratować. Przenieśliśmy je do stawu. Ta wyschnięta rzeka to jest łącznie nawet ponad 10 km. Oznacza to że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną o znacznych rozmiarach.

Dlaczego ten temat jest wciąż zamiatany pod dywan? Co jest nie tak z nami, ze służbami odpowiedzialnymi za środowisko?

Przepraszam, że to powiem, ale mam wrażenie, że Wody Polskie i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mają to gdzieś. Nie interesują się takimi sprawami. Kilka razy już to mówiłem, że nie mam największych pretensji do kopalni, bo każdy tak gra, jak mu na to przeciwnik pozwala. Czyli jeżeli urzędy, które mają nadzorować ochronę przyrody i zachowanie zasobów wodnych, pozwalają na to, to kopalnia nie będzie słuchała naukowców, przyrodników i ekologów, czy zwykłych ludzi. Przyczyna podstawowa tej katastrofy, jest taka, że kopalnia przedstawiła „różowy” obraz, a urzędnicy nie zadali sobie trudu, by go rzetelnie zweryfikować. A zatem ten obraz sytuacji który przedstawił ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie bezrefleksyjnie, bez należytej analizy został po prostu zaaprobowany i formalnie uzgodniony przez te wszystkie urzędy. Nikomu nie chciało się wnikać w szczegóły. Podczas przesłuchania na sejmowej komisji w tej sprawie, przedstawiciele Wód Polskich przedstawili stanowisko, które wszystkich wprowadzało w błąd. Potwierdzili niezgodnie z prawdą, że likwidacja kopalni nie wpłynie na cele środowiskowe w jednolitych częściach wód, czyli że nie będzie wpływać na jakość i ilość wody. To była bzdura, bo likwidacja kopalni to nie jest proces natychmiastowy. Wiedziano, że nie będzie trwała dwa lata, tylko kilkadziesiąt lat, więc przez kilkadziesiąt lat będzie deficyt wód powierzchniowych i wód podziemnych. Niestety nastąpi również skażenie wód podziemnych, o którym się w ogóle nie mówi. Likwidacja kopalń siarczkowych rud metali jest bowiem związana z o wiele większymi zagrożeniami niż likwidacja zwykłej kopalni. Skoro Wody Polskie nie rozpoznały prawidłowo tych zagrożeń, uwierzyły w to, co przekazała kopalnia, to jak mogły prawidłowo i adekwatnie zareagować? ZOBACZCIE ZDJĘCIA