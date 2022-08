ŁKS Łódź - Ruch Chorzów. Niebiescy zaczynają serię trudnych meczów. Beniaminek wiceliderem z niedosytem

Trzy zwycięstwa i trzy remisy, 12 punktów i tylko punkt straty do liderującej Wisły Kraków - bilans beniaminka z Chorzowa na starcie sezonu wygląda imponująco, ale kibicom towarzyszy niedosyt. Wynika on z tego, że Ruch w ostatnich dwóch meczach u siebie, z Górnikiem Łęczna i Chojniczanką, tylko zremisował 1:1, choć jako pierwszy obejmował prowadzenie. Za każdym razem stracił gola po rzucie rożnym, a w poniedziałek z beniaminkiem z Chojnic w drugiej z doliczonych minut.

ŁKS ŁÓDŹ - RUCH CHORZÓW TRANSMISJA

- To kolejne spotkanie, w którym nie dowozimy prowadzenia do końca. Na pewno to strasznie boli i w szatni mamy nastrój, jakbyśmy ten mecz przegrali - mówił po spotkaniu z Chojniczanką trener chorzowian Jarosław Skrobacz.