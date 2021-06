Lotnisko Katowice Airport w Pyrzowicach ma patrona Wojciecha Korfantego. Prezydent Andrzej Duda odsłonił tablicę pamiątkową

Oficjalne nadanie patrona lotnisku w Pyrzowicach

Lotnisko w Pyrzowicach oficjalnie zyskało patrona. W nowym łączniku pomiędzy głównym terminalem B a terminalem C odsłonięto tablicę pamiątkową z podobizną Wojciecha Korfantego. Teraz pełna nazwa lotniska to Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego. W skrócie to Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego.