Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej ZDJĘCIA Rzut Johanessa Vettera zadziwił Stadion Śląski

Justyna Święty-Ersetic mistrzynią Polski w biegu na 400 metrów. Dramat Piotra Liska

Justyna Święty-Ersetic z AZS AWF Katowice wygrała najbardziej zaciętą konkurencję 96. PZLA Mistrzostw Polski we Włocławku. Święty-Ersetic w finale biegu na 400 metrów wyprzedziła kolejne „Aniołki Matusińskiego”. To był najciekawszy z sobotnich finałów na stadionie we Włocławku.