Lubicie tajemnice? Zobaczcie skrywane sekrety Tworkowa: cygara, piwo, klątwa i podziemne komnaty. Niesamowita historia skrywana w murach Mirosław Ogórka, Barbara Romańczuk

Tworków - mogłeś o nim nie słyszeć. To niewielka wieś leżąca na pograniczu Polski i Czech w powiecie raciborskim. Co w niej wyjątkowego? To miejsce skrywa sekrety, o których wie niewiele osób. Historia oraz zabytki jakie się tam znajdują przyciągają w te okolice coraz większe rzesze badaczy, naukowców i turystów, jednak i tak nie wiadomo o nich zbyt wiele. W tym miejscu popijali piwo najbogatsi, działała tam również cygarownia. Gdyby tego było mało pod ziemią znaleziono kryptę, w której umieszczone były ciała dzieci. Zaciekawiony? To dopiero początek...