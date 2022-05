Łukasz Podolski: Górnik Zabrze nie wykorzystał mojego nazwiska i potencjału [ROZMOWA]

Gdy po meczu z Łęczną, ostanim na Arenie Zabrze w obecnym sezonie, wziął pan mikrofon kibice spodziewali się ogłoszenia decyzji czy zostaje pan w Górniku. Takie słowa jednak nie padły.

Przecież nikt z kibiców mnie o to nie zapytał (śmiech). A tak poważniej to nic nie powiedziałem, bo żadna decyzja w tym temacie jeszcze nie zapadła. Rozmowy są prowadzone, parę rzeczy trzeba dogadać. Jak nic nie ma to nie ma też o czym mówić.

Do kiedy daje pan sobie czas na podjęcie decyzji?

Kontrakt kończy mi się po tym sezonie i sam zdecyduję co i jak. Zawsze tak było i tak dalej jest, że ode mnie zależy czy kończę grać, czy zmieniam klub czy zostaję. Jestem wolny i otwarty. Rozmowy z Górnikiem są, z prezesem klubu. Jak się uda to się uda, a jak nie to pójdę gdzieś dalej rozmawiać.