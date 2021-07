Łukasz Podolski już w Polsce. Nowego piłkarza Górnika Zabrze na lotnisku witała legenda zabrzańskiego klubu i kibice ZDJĘCIA

- Żyłem tym transferem i niezmiernie mnie to ekscytowało, że Łukasz nareszcie będzie naszym zawodnikiem. Ucieszyłem się bardzo, gdy przeczytałem wypowiedź Łukasza, że Górnika ma w sercu, bo to jest bardzo ważne. Ja też mam ten klub w sercu, podobnie jak wielu ludzi w Zabrzu i na Śląsku. Wszyscy życzymy mu teraz wszystkiego najlepszego, aby omijały go urazy. Wierzę, że z Podolskim w składzie Górnik będzie się bił o najwyższe lokaty w tabeli polskiej ekstraklasy - powiedział 84-letni Oślizło.

Popularny "Poldi" wyszedł z terminalu lotniska z szalikiem Górnika na szyi i na kilka minut przystanął przed grupką dziennikarzy.