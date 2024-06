Magdalena Kałwak w książce "Niezapominajka (...)"., dzieli się swoimi bólem w wyniku gwałtów w dzieciństwie i procesem zdrowienia FOTO Bartosz Żołnierczyk

-Książka jest prawdziwa i bezkompromisowa; ból, gniew, bezsilność są w książce nagie, nieupiększone, ze zdartymi maskami, ale miłość i pragnienia są ubrane w poezję, ulotne, silne, czułe — tak komentuje ją Kinga Laura Plisko, autorka książek „Bóg daje znaki” i „Peonie od Boga”, szefowa portalu www.norway24.pl. Magdalena Kałwak Zobacz galerię (9 zdjęć)

Magdalena Kałwak to rodowita sosnowiczanka, dziennikarka, pisarka, bibliotekarka, mieszkająca od wielu lat w Królestwie Norwegii. Jak mówi o sobie: - " jestem optymistka, kochająca muzykę, szczególnie śpiewanie". Niedawno podjęła bardzo odważną decyzję, zmierzyła się bólem i krzywdą, bezradnością i bezsilnością, wynikającymi ze zbrodni gwałtów w okresie dzieciństwa. Proces psychoterapii, który przeszła, proces oczyszczenia wewnętrznego i zmierzenia się z prawdą, przeniosła na debiut książkowy o tytule: "Niezapominajka, czyli o tym, o czym nie da się zapomnieć", łamiąc powszechny temat tabu. "Jest to zaproszenie do przeżycia razem ze mną moich traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa. To podróż do najgłębiej skrywanych uczuć i emocji, bólu fizycznego i psychicznego, zmagań z kolejnymi diagnozami. -Ale to także danie nadziei osobom, które w dzieciństwie przeżyły koszmar gwałtów. To wywiad z psycholożką, Dorotą Marią Pietraszewską, która fachowo objaśnia Complex PTSD i sposoby na „ujarzmienie" traumy" - mówi Magdalena Kałwak. Zapytaliśmy autorkę o proces tworzenia książki. Zasięgnęliśmy opinii czytelniczki, a także psycholożki Doroty Marii Pietraszewskiej. Zobaczcie w galerii fragmenty książki oraz wysłuchajcie utworu, który powstał do niej.