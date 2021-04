Majówka 2021 na Słowacji? Nie w tym roku. Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich, którzy przekroczą granicę ze Słowacją

Władze Republiki Słowackiej zmienił zasady przekraczania granicy przez cudzoziemców. Polacy, którzy planowali spędzić majówkę na Słowacji, będą musieli porzucić te plany.

Na Słowacji luzowane są obostrzenia. Otwierana są stoki narciarskie, hotele czy ogrody zoologiczne. Polacy już planowali narciarskie wyjazdy w Tatry. Majówka na Słowacji? Nie w tym roku.

Cudzoziemcy, a w tym obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej 14-dniowej kwarantannie. To oznacza, że - owszem - samą granicę ze Słowacją możemy przekroczyć. Ale podróż np. do hotelu skończy się na tym, że kolejne 14-dni będziemy musieli spędzić w hotelowym pokoju.