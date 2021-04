Majówka z czystymi górami, czyli nasiona kwiatów, sadzonki i karmniki za sprzątanie wiślańskich szlaków!

Czas pandemii sprzyja spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu i górskim wędrówkom, jednak topniejący śnieg odkrył także mnóstwo śmieci, które „turyści” po sobie zostawili.

- Chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy w majówkę wybiorą się na szlaki na terenie Wisły, aby zabrali ze sobą worki i rękawiczki i pozbierali śmieci, jakie na trasie napotkają. Górskie szlaki to nasze wspólne dobro, gdzie wyruszamy, aby pobyć z naturą, w czystym środowisku, a butelki, puszki czy papierki na pewno nam w tym nie pomagają – tłumaczy Tadeusz Papierzyński, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w wiślańskim Urzędzie Miejskim.

Akcja potrwa przez cztery dni, od piątku do poniedziałku, czyli przez całą majówkę, kiedy to do Wisły zapewne przyjedzie sporo osób, by zdobyć Baranią Górę, Stożek, Soszów czy inny z okolicznych szczytów. Powstała specjalna mapa punktów, gdzie zebrane śmieci można zostawić. Co więcej – za każdy zebrany worek można otrzymać upominki, które również przysłużą się przyrodzie – nasiona kwiatów miododajnych, sadzonki drzew czy karmniki dla ptaków. Aby dostać taką nagrodę za sprzątanie, wystarczy zdjęcie zebranych worków wrzucić w komentarzu pod postem promującym akcję na miejskim profilu na Facebooku, a następnie zgłosić się do Centrum Edukacji Ekologicznej po odbiór. Za jeden zebrany worek uczestnik akcji otrzyma opakowanie nasion roślin, za dwa worki sadzonkę świerka a za trzy worki drewniany karmnik lub budkę lęgową.