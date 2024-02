Makabryczna zbrodnia w Sosnowcu. Prokuratura przesłuchała podejrzanego o morderstwo małżeństwa

- W niedzielę około godziny 11:00 w jednym z domów jednorodzinnych policjanci ujawnili zwłoki małżeństwa (66 - letniego mężczyzny i 67 - letniej kobiety). Zwłoki nosiły obrażenia w postaci ran ciętych i kłutych wskazujące, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Również tego dnia, poza granicami województwa śląskiego, do sprawy zatrzymany został 32-letni mieszkaniec Sosnowca. Zatrzymany w przeszłości nie był karalny za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a w miejscu zamieszkania denatów policja nie podejmowała interwencji związanych z przemocą domową, nikt nie zgłaszał też innych interwencji związanych z zagrożeniem dla życia lub zdrowia ze strony 32-latka. - informuje asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowy KMP w Sosnowcu

Jeden z przechodniów powiedział nam, że widziany był w niedzielę, 11 lutego na przystanku przy głównej ulicy. To właśnie w tym dniu doszło do zbrodni.

- Był cały zakrwawiony. Siedział na przystanku przy głównej drodze i nic nie mówił. Dobrze, że ten kierowca autobusu zareagował. Ja myślałem, że mu się coś stało. Człowiekowi mogą się stać różne rzeczy, krwotok wewnętrzny - mówił.

Według relacji, kierowca autobusu, widząc na przystanku zakrwawionego mężczyznę zadzwonił na policję.

- Nie wiem co ustalą przy sekcji zwłok, ale słyszałem, że policja szukała tutaj wczoraj noża po kanałach. On podobno był cały zakrwawiony. No skąd tyle krwi? Można dodać dwa do dwóch - stwierdził jeden z sąsiadów.

Mieszkańcy ul. Wapiennej chcą jednak zapomnieć o tym co się tutaj wydarzyło. - To jest ogromna tragedia, nie chcę się wypowiadać w tej sprawie. Nie mam nic do powiedzenia - słyszymy.