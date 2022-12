Marcelina Zawadzka: jedna z gwiazd, która pojawi się na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Parku Śląskim. Jak żyje prezenterka?

Marcelina Zawadzka urodziła się 25 stycznia 1989 roku w Malborku. Jest polską modelką oraz prezenterką. W 2003 zdobyła tytuł Miss Malborka Nastolatek, a w 2011 zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia. Wzięła również udział w drugiej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Teraz, razem z innymi, w sylwestrową noc stanie na scenie w Parku Śląskim, by wspólnie z mieszkańcami województwa śląskiego poprowadzić Sylwestrową Moc Przebojów. A jak poza pracą lubi spędzać czas piękna modelka? Sprawdziliśmy! Bezapelacyjnie na pierwszym miejscu są podróże. Zobaczcie sami!