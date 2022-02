Marihuana, amfetamina i kusza - odkrycie policjantów w Tarnowskich Górach

Rzeźnia Miejska w Chorzowie ma być odnowiona. Co w niej powstanie?

Nielegalna uprawa w centrum miasta

Dokładne przeszukanie plantacji

Po dokładniejszych przeszukaniu miejsca policjanci znaleźli susz roślinny i biały proszek, który okazał się być amfetaminą. Z zabezpieczonych narkotyków można było wytworzyć około 2500 działek dilerskich. Jednak to jeszcze nie wszystko. Na miejscu znaleziono również niebezpieczne środki chemiczne, które mogły służyć do produkcji niebezpiecznych substancji oraz broń w postaci... kuszy. Mężczyzna nie posiadał żadnego zezwolenia. Chemikalia zostały zabezpieczone przez policyjnych pirotechników, a broń trafiła bezpiecznie do depozytu.