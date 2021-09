Marsz Równości w Katowicach już dziś. Wyruszy aż z 10 punktów w mieście

Katowicki marsz, w tym roku, rozpoczyna się o godz. 14. Zbiórka odbywa się na Placu Sejmu Śląskiego i Placu Chrobrego, by następnie przejść przez centrum aż do Placu Żołnierza Polskiego na os. Paderewskiego - tam właśnie będzie meta przemarszu.

"Nasi nieocenieni wolontariusze ze służby porządkowej będą kierować Was w jedną z lokalizacji wyszczególnionych na mapce poniżej. Bardzo Was prosimy, abyście się kierowali i kierowały do miejsc wskazanych przez wolontariuszy, jak również stosowali do ich poleceń. Tylko w taki sposób Marsz Równości będzie mógł odbyć się bez żadnych zakłóceń" - informują organizatorzy.