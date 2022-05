Maserati Quattroporte 4200 – pierwowzór luksusowej limuzyny

Historia Maserati Quattroporte zaczyna się w 1963 roku, kiedy to na targach motoryzacyjnych w Turynie pokazano przedprodukcyjny prototyp, a wystawiono go obok Maserati Mistral. Za projekt samochodu odpowiada Pietro Frua, który inspirował się modelem 5000 GT z 1959 roku. Wewnętrzna nazwa samochodu to Tipo AM107, a oficjalne nazewnictwo Quattroporte oznacza z języka włoskiego „4 drzwi”. Wprowadzenie tego modelu do oferty było początkiem zupełnie nowej serii samochodów spod znaku Maserati, która kontynuowana jest do dzisiaj.

