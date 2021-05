Matura 2021 w Zawierciu. Drugi dzień - matematyka. Jak przygotowani są maturzyści z Żeromskiego?

Jak co roku, pierwsze trzy dni matur, to egzaminy na poziomie podstawowym. Wczoraj, maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. Zgodnie z ich przewidywaniami, "gwiazdą" matury była "Lalka" Bolesława Prusa. Dziś, 5 maja, przed szkołami pojawiały się tłumy eleganckich maturzystów, którzy oprócz długopisów mieli ze sobą niezbędne im dziś kalkulatory. Dokładnie o godzinie 9 rano, rozpoczęli pisać maturę z matematyki na poziomie podstawowym.

- Dzisiejsza matura jest bardziej stresująca niż wczoraj. Wczoraj nie było tak źle, wydaje nam się, że poszło dobrze. Podczas zdalnych lekcji matematyki było ciężko, na pewno trzeba było dużo bardziej się przyłożyć. Robiliśmy dużo arkuszy i powtórek, ale wiadomo, lepiej by było robić to stacjonarnie, w szkole, na żywo - powiedziały nam Anna Szewczyk oraz Gabrysia Nowak, maturzystki z Żeromskiego

Matury w reżimie sanitarnym

W tym roku, wszystkie egzaminy maturalne odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Maturzyści są zobowiązani do dezynfekcji dłoni wchodząc do szkół. Do placówek przychodzą także w maseczkach. Matury odbywają się w dużo mniejszych grupach niż zwykle - w mniejszych salach szkolnych, a między studentami stworzone są duże odstępy. W dobie pandemii, zrezygnowano także z organizacji matur ustnych, które jeszcze niedawno były obowiązkowe. Maturzyści musieli podejść do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego.