Matura z matematyki w Chorzowie rozpoczęta! Widać większe obawy niż dzień wcześniej

Mała szkoła, duże możliwości

„Katolik” to dość mały zespół szkół: podstawowej i liceum. Budynek mieści się obok małego parku. Liceum – choć stosunkowo małe – należy od lat do chorzowskiej czołówki. Jest ono placówką publiczną. Tam też stosunkowo niewielka grupa maturzystów przystąpiła do napisania jednego z najważniejszych testów w życiu.