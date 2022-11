Mayday w Katowicach! Fani muzyki elektronicznej bawili się na MAYDAY Poland 2022 "ALWAYS TOGETHER". Spodek odleciał! ZDJĘCIA

Mayday Poland 2022 w katowickim Spodku

Największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce powrócił! Podczas 22. edycji MAYDAY Poland "ALWAYS TOGETHER" do legendarnego Spodka w Katowicach zjechały tłumy fanów elektronicznych dźwięków.

Festiwalowa historia katowickiej “halówki”

MAYDAY Poland "ALWAYS TOGETHER" to już kultowa marka. Impreza od ponad 20 lat znajduje się w czołówce najlepszych wydarzeń elektronicznych w kraju. Mówiąc o tak zwanych “halówkach”, odbywający się od 2000 roku Mayday Poland, jest swego rodzaju ikoną. Wydarzenie ma swoje korzenie w Niemczech – to w tym kraju odbył się w 1991 roku pierwszy MAYDAY. Od momentu, kiedy przywędrował do Polski, stał się wydarzeniem stale inspirującym inne imprezy elektroniczne w kraju i obowiązkowym w jesiennym kalendarzu imprez.