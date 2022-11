Metallica wraca do Polski i to na dwa koncerty. Słynny zespół zagra w 2024 roku w Warszawie. Bilety trafią do sprzedaży już w tym tygodniu Aleksandra Szatan

Metallica w 2024 roku znów zagra w Polsce i to od razu dwa koncerty materiały prasowe Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zespół Metallica po raz pierwszy przyjechał do Polski w lutym 1987 roku. Zagrał wówczas w katowickim Spodku i to od razu dwa koncerty: 10 i 11 lutego. Bilety sprzedały się wówczas jak ciepłe bułeczki. Od tego czasu ta jedna z najważniejszych grup w historii światowej muzyki wielokrotnie występowała w Polsce, a kilka razy na Śląsku. W 2024 roku znów pojawią się w naszym kraju, by zagrać dwa koncerty. 5 i 7 lipca muzycy wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie.