Metropolitalna Wigilia dla Samotnych. Wolontariusze rozwożą posiłki dla osób potrzebujących

Miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z Fundacją Wolne Miejsce po raz kolejny połączyły wspólnie siły, aby zorganizować Wigilię dla Samotnych. Tak jak w poprzednim roku, odbywa się ona w zmienionej formule. Zamiast spotkania w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, wolontariusze dostarczają posiłki bezpośrednio do domów osób, które zgłosiły taką potrzebę.

- Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, niestety dla wielu osób trudny, a my - jak co roku - wspólnymi siłami chcemy to zmienić - tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic.