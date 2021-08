Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i groził wysadzeniem kamienicy. 33-latek jutro usłyszy zarzuty Tomasz Breguła

Mężczyzna zabarykadował się i groził wysadzeniem budynku. Do dramatu doszło w niedzielę 30 sierpnia w jednym z mieszkań kamienicy przy ul. Kubiny w Świętochłowicach. Kilkugodzinna akcja policji zakończyła się wkroczeniem kontrterrorystów i zatrzymaniem 33 latka. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty we wtorek, 31 sierpnia. Może mu grozić do 10 lat więzienia.