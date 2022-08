Miasto Chorzów obejmie pakiet akcji Ruchu i zamieni pożyczkę udzieloną klubowi na akcje Niebieskich

Chorzów obejmie pakiet akcji Ruchu i zamieni pożyczkę klubowi na klubowe akcje Niebieskich

Chorzów obejmie kolejny pakiet akcji Ruchu Chorzów SA. Właśnie został podpisany akt notarialny w tej sprawie, a miasto wyda na zakup akcji Niebieskich kwotę 900 tys. zł. To druga tegoroczna rata wsparcia dla klubu, jakie zostało zapisane w miejskim budżecie na 2022 r. Pierwsza – również w wysokości 900 tys. zł – trafiła do Ruchu już w kwietniu.

– Od początku odbudowy klubu miasto Chorzów jest naszym strategicznym partnerem. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że nadal możemy liczyć na wsparcie. Jestem przekonany, że rozwój sportowy i organizacyjny, jaki osiągnęliśmy w ostatnich latach, jest powodem do dumy dla mieszkańców Chorzowa – powiedział Seweryn Siemianowski, prezes chorzowskiego klubu.

– Ruch w ostatnich latach notuje stały progres. Odradza się, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Dwa awanse do wyższej klasy rozgrywkowej z rzędu oraz udany start sezonu w I lidze były możliwe między innymi dzięki wsparciu ze strony miasta. Dziś po raz kolejny zdecydowaliśmy się wesprzeć klub z Cichej. Mam nadzieję, że przyczyni się to do kolejnych sukcesów drużyny Niebieskich” – stwierdził Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa.