Michał Gramatyka, poselską podwyżkę postanowił oddać Domu Aniołów Stróżów z Katowic. 1500 zł będzie trafiać na konto stowarzyszenia

"Posłowie dostali ostatnio podwyżki (nie, to nie jest post polityczny...). Jeden z nich uznał, że to nie czas na takie prezenty i... oddał i co miesiąc będzie oddawać te 1500zl dzieciom. Potrzebującym pomocy dzieciom z Dom Aniołów Stróżów. Bez błysku fleszy. Bez postów na FB. Michał Gramatyka - Poseł RP szacun!!!" - napisała na swoim profilu Monika Bajka, prezes Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Dodała także, że z posłem zna się od 27 lat, od czasu, gdy wspólnie chodzili po kanałach ciepłowniczych pomagając bezdomnym, a także na dworcu PKP w Katowicach.

"Dziękuję za Twoją pomoc, która teraz u progu nowego roku szkolnego jest dzieciom, które maja masę zaległości szkolnych, bardzo potrzebna" - dodała Bajka.