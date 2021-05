Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” w Sosnowcu. Lista zwycięzców

Do pierwszego etapu festiwalu zgłosiło się blisko 200 uczestników z kilku krajów. Do ścisłego finału jury, na czele z przewodnicząca dr Dorotheą Agnoletto, zaprosiło 33 wokalistów z Polski i Ukrainy w czterech kategoriach wiekowych. Wsród jurorów zasiedli m.in.: Stanisław Witta, producent muzyczny, Łukasz Kożuch, pianista zespołu Feel oraz Sandra Mika, dyrektor sosnowieckiej Prywatnej Szkoły Muzycznej „Muzyczny Adres”, wokalistka jazzowa, autorka tekstów a także kompozytorka, która sama, mimo wielu sukcesów, wciąż bierze udział w festiwalach i przeglądach dla profesjonalnych muzyków.

— Edukacja wokalna oraz językowa jest na coraz wyższym poziomie. Myślę, że to również zasługa popularyzacji śpiewu poprzez programy muzyczne. Z drugiej strony może to być pułapką dla uczestników festiwalu, którzy często szukają tam gotowych rozwiązań dotyczących wyboru repertuaru i sposobu śpiewania, co może sprawić, że nie odkryją swojej prawdziwej osobowości scenicznej. Moja rada jest taka, aby szukać oryginalnego repertuaru, który jest nam bliski i poprzez który opowiemy historię, pokażemy prawdę i odnajdziemy swoje „muzyczne ja”. Doskonałym przykładem jest laureatka Grand Prix, która podeszła do utworów bardzo autorsko i stworzyła ciekawą interpretację, w której również pokazała swoje możliwości wokalne. Branża muzyczna potrzebuje nowości, dlatego naprawdę warto tworzyć i nie kopiować istniejących już wokalistów. Wierzę, że o naszych laureatach usłyszmy jeszcze nie jeden raz — mówi Sandra Mika