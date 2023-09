Mieszkaniowy Dzień Otwarty w Grupie Murapol na dobre zakończenie lata

- Poszukując nowego mieszkania, czy to na własne potrzeby, czy też w celach inwestycyjnych, warto śledzić na bieżąco nasze cykliczne promocje, dzięki którym można kupić wymarzone M nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych taniej. Wrześniowe okazje mieszkaniowe to 252 nowoczesne i komfortowe lokale w 18 inwestycjach na terenie 13 miast w całej Polsce – jestem przekonany, że każdy znajdzie lokal odpowiadający jego potrzebom. Co ważne, część mieszkań z promocyjnej puli jest gotowych do odbioru, co oznacza, że klucze można otrzymać zaraz po zakupie. Warto zarezerwować swój czas w ostatni dzień lata i podczas Mieszkaniowego Dnia Otwartego odwiedzić wybrane biuro sprzedaży, by lepiej poznać ofertę Grupy Murapol. Nasi doradcy będą czekali na klientów od godz. 9:00 do 14:00 – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Mieszkaniowy Dzień Otwarty odbędzie się w biurach sprzedaży dewelopera w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chorzowie, Gliwicach, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach i Wrocławiu. Listę mieszkań w promocji i wysokość oszczędności można poznać, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej dedykowanej kampanii.