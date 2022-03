Minister Niedzielski rekomenduje rezygnację z maseczek. Od kiedy?

Polacy marzą o ściągnięciu maseczek i sporo wskazuje na to, że niebawem może to nastąpić. Minister zdrowia Adam Niedzielski, w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus podał datę zniesienia reszty obostrzeń. Mówił o 1 kwietnia 2022 roku jako dacie granicznej, kiedy będziemy mogli maseczki schować do szuflady. Szef resortu zdrowia wskazał, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia epidemicznego".

Minister wskazał, że nadszedł moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją.

- Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą – tłumaczył minister.

W czwartek rano mamy 12 tys. 300 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie podał natomiast ile osób zmarło z tego powodu. Dzień wcześniej, czyli w środę mieliśmy 14 tys. 480 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 34 osoby zmarły z powodu COVID-19, 117 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.