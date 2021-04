Mirosław Suchoń przeszedł z KO do ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050. Pozostaję przy swoich wartościach - mówi polityk

Mirosław Suchoń, poseł Koalicji Obywatelskiej z Bielska-Białej, jest pierwszym posłem z województwa śląskiego, który zdecydował się przejść do partii Polska 2050 Szymona Hołowni. We wtorek, 20 kwietnia podczas konferencji prasowej w Sejmie, Szymon Hołownia prezentując nowych członków swojego ugrupowania podkreślał, że z nimi na pokładzie chce zrealizować obrane cele i pokazać, że nowa jakość w polskiej polityce jest możliwa. Mirosław Suchoń w Ruchu Polska 2050 zajmie się transportem.

Przede wszystkim połączyła mnie z Szymonem Hołownią pewna wspólnota wizji, jeśli chodzi o Polskę, realizację polityki, czyli planowanie w wymiarze długofalowym. Dziś w Polsce dominuje myślenie kategoriami kolejnego tygodnia sejmowego, czy kampanii wyborczej i to powoduje, że traci się tę perspektywę wieloletnią, w której wszystkie zmiany powodują określone konsekwencje. To nas zdecydowanie łączy - Szymon Hołownia Polska 2050 jest tak naprawdę jedynym w Polsce dziś ugrupowaniem, które myśli kategoriami pokolenia, kategoriami kilkudziesięciu lat do przodu, a nie kategoriami wyłącznie taktycznymi, czyli związanymi z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Od wielu miesięcy moi wyborcy namawiali mnie do tego ruchu i działo się to już w momencie, gdy była prowadzona kampania wyborcza. Mało tego, w ostatnich miesiącach takie sugestie i namowy do refleksji przybierały na sile. Tym, którzy dziś czują się zaskoczeni, chcę powiedzieć, że ani moje wartości, ani moje priorytety nie zmieniają się – pozostaję przy swoich wartościach, z którymi szedłem do polityki i w 2015 rozpocząłem pracę w parlamencie. Nadal będę walczył o sprawy naszego regionu i województwa. I - tak, jak do tej pory - ciężką pracą będę próbował odzyskać to zaufanie.