Poseł z Bielska-Białej przechodzi do obozu Szymona Hołowni. Mirosław Suchoń w Polska 2050

Mirosław Suchoń, poseł z Bielska-Białej, specjalista od spraw infrastrukturalnych, w Ruchu Polska 2050 zajmie się transportem.

- To wielki zaszczyt dołączyć do Ruchu Polska 2050, ale i wielkie zobowiązanie. Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuję do Polski 2050 - powiedział poseł Mirosław Suchoń. - W centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a nie politycy. Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć - dodał.