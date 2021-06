Miss Śląska 2021. Oto kandydatki do tytułu Miss Śląska. Gala finałowa odbędzie się w Katowicach

2 lipca 2021 roku o godzinie 17. rozpocznie się Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska. Dwa ostatnie tygodnie czerwca to ostatnia prosta przygotowań wydarzenia będącego regionalnym etapem ogólnopolskiego konkursu Miss Polski . Przygotowaniem wyborów zajmują się profesjonaliści ze świata mody, tańca, stylizacji, marketingu oraz organizacji imprez. W tegorocznej edycji konkursu weźmie łącznie udział 36 Kandydatek do tytułu Miss Śląska 2021 i Miss Śląska Nastolatek 2021, które od tygodni pracują z choreografami i stylistami, aby zaprezentować się podczas Gali Finałowej.

Kto weźmie udział w Wyborach Miss Śląska?

Tegoroczna edycja składa się z dwóch części konkursu: Miss Śląska Nastolatek oraz Miss Śląska. W pierwszej kategorii biorą udział dziewczyny w wieku od 14 do 18 lat. W większości są to uczennice szkół średnich. Nastolatki m.in. pochodzą z takich miast jak: Sosnowiec, Poręba, Zabrze, Świętochłowice i wiele innych. Druga kategoria to Miss Śląska. Biorą w niej udział kobiety od 18 do 24 roku życia. Wszystkie kandydatki można obejrzeć na Facebooku na stronie Wybory Miss Śląska – Miss Polski.

Rok 2021 jest Organizatorów wyjątkowy, ponieważ obchodzą 5 lecie Konkursu Miss Śląska. Gośćmi tegorocznej edycji będą dotychczasowe Miss Śląska i Miss Śląska Nastolatek, w tym Miss Polski Nastolatek 2019. Dziewczyny, dzięki udziałowi w konkursie robią kariery w świecie mody w Polsce i na Świecie, a dodatkowo biorą udział w międzynarodowych konkursach piękności.