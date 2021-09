Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro w Dąbrowie Górniczej: Zwycięstwo Younga, Polak tuż za podium ZDJĘCIA

MŚ FIM Hard Enduro w Dąbrowie Górniczej: Zwycięstwo Younga, Polak tuż podium

330 zawodników z 25 krajów wystartowało w historycznej dla nas rundzie Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro – HERO Challenge. Rywalizacja toczyła się w kompleksie torów MXDG oraz w centrum Dąbrowy Górniczej w Fabryce Pełnej Życia. Było szybko, było technicznie, było ekstremalnie. Dokładnie tak, jak powinno być podczas zawodów najwyższej rangi światowej.

Zwycięzcą pierwszej polskiej rundy Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro – HERO Challenge został Wade Young. Jako drugi siedem morderczych okrążeń zaliczył Billy Bolt, który dzięki temu wynikowi został liderem klasyfikacji generalnej. Trzeci na mecie zameldował się Manuel Lettenbichler, a niecałą minutę po nim… Dominik Olszowy. Radość kibiców była nie do opisania. I mimo, że sportowcy nie lubią miejsca tuż za podium, to jak do tej pory, najlepszy wynik Dominika w MŚ i mamy nadzieję, że nie ostatni.