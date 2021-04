Mistrzowie parkowania w Rybniku. Bohaterów prezentuje Straż Miejska. Zobaczcie zdjęcia

COVID-19 blokuje karetki. Do nagłych zdarzeń jeździ straż pożarna, lata też LPR. Mieszkańcy zgłaszają obawy

Coraz częściej zamiast pogotowia ratunkowego, to straż pożarna przyjeżdża do nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Tak się zdarza w powiecie wodzisławskim i Żorach. Brakuje wolnych karetek, więc system wspierają strażacy. Są przeszkoleni do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, ale mieszkańcy wyrażają obawy i pytaj: skąd ten problem? Wszystko przez pandemię koronawirusa i coraz większą liczbę zgłoszeń. COVID-19 paraliżuje szpitale, ale też ratownictwo medyczne. W województwie śląskim blisko połowa zgłoszeń dotyczy zakażonych pacjentów. Efekt? Do nagłego pogorszenia stanu zdrowia jedzie straż pożarna, w krytycznych sytuacjach leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Zespołów należy dołożyć, ale pod pewnymi warunkami - mówi nam jeden z ratowników medycznych.