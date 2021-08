Mistrzowskie narracje w Muzeum Śląskim. Trwa wystawa dzieł artystów związanych z Katowicami i dziejami ASP

„Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki” to prezentacja sztuki grona artystów związanych z Katowicami i dziejami obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1929 roku, kiedy to powołali pierwsze formalne stowarzyszenie artystyczne, twórców tych łączy grafika. Ekspozycja jest także próbą ilustracji nie tyle historii tego środowiska, ile trwałości relacji mistrz – nauczyciel – uczeń, przywiązania do tradycji warsztatowej, technologicznej.