MKS Będzin - PSG Stal Nysa 0:3. Doping fanów nie pomógł ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

MKS Będzin - PSG Stal Nysa 0:3. Doping fanów nie pomógł

Po porażce w Nysie siatkarze MKS Będzin przystąpili do drugiego meczu barażowego pełni wiary w możliwość pokonania ostatniej drużyny PlusLigi. Zadanie wicemistrza Tauron 1. Ligi wydawało się o tyle łatwiejsze, że goście przyjechali do Zagłębia Dąbrowskiego bez Wassima Ben Tary, który z powodów osobistych wrócił do Francji.

Kluczowy dla wyniku rywalizacji był pierwszy set. Zawodnicy MKS wspierani przez gorący doping 1,5 tysiąca kibiców prowadzili w nim już 22:18. a później 24:22. Nie wykorzystali jednak dwóch setboli. W walce na przewagi inicjatywa należała już do bardziej doświadczonych graczy z Nysy. Wprawdzie będzinianie obronili trzy setbole, ale w końcu partię zakończył Zouheir El Graoui obijając swoim atakiem ręce blokującego Jakuba Rohnki.

