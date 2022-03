Młode Lwy wracają do Bielska-Białej. Mecz U-20 Polska-Anglia już w piątek

Mecze drużyn narodowych w tej kategorii wiekowej to już specjalność Bielska-Białej, miasta-gospodarza mundialu U-20 w 2019 roku. Młodzieżowa reprezentacja Polski gościła pod Klimczokiem trzy razy, a zadebiutowała cztery lata temu przeciwko... Anglii. 23 marca 2018 roku Wyspiarze, z dzisiejszą gwiazdą Manchesteru United Aaronem Wan-Bissaką w składzie, wygrali po zaciętym meczu 1-0. Na trybunach zasiadło wtedy 13 745 widzów, co do dziś jest rekordem frekwencji bielskiego stadionu.

Polacy zrobią wszystko, by i tym razem zapewnić kibicom rozrywkę. – Nasi rywale są wyżej notowani od nas, ale my wychodzimy na boisko, by zagrać jak równy z równym i wygrać. Mam bardzo ofensywną kadrę, która lubi atakować i dobrze czuje się z piłką – zapewnia selekcjoner Miłosz Stępiński.

Jego drużyna rywalizuje w Turnieju Ośmiu Narodów ze zmiennym szczęściem. Potrafiła zremisować z Portugalią i Niemcami, rozgromić na wyjeździe Norwegów 5-1, ale także przegrać z Rumunią i Włochami. - To turniej towarzyski i nam służy przede wszystkim po to, by sprawdzać zawodników pod kątem przydatności do reprezentacji do lat 21 – tłumaczy Stępiński.