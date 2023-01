Moda studniówkowa na Śląsku 10 lat temu? Oto galeria zdjęć z liceów i techników z 2013 roku, zachowane w archiwum Dziennika Zachodniego

Tak, moda studniówkowa zmienia się co roku i jest różna w zależności od trendów i preferencji młodzieży. Wiele osób chce wyglądać modnie i elegancko podczas studniówki, więc zazwyczaj wybierają nowoczesne i modne stroje.

W 2013 roku modne były suknie wieczorowe z długim trenem, które podkreślały elegancki i kobiecy styl. Wiele z nich było zdobionych koronkami, cekinami lub haftami, co nadawało im bardziej wytwornego i szykującego wyglądu. Wielu dziewczyn decydowało się na treny, które były dodatkiem do sukni i które mogły być odpinane, co pozwalało na swobodne tańczenie.