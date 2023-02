Modne rośliny balkonowe i tarasowe. TOP 9 łatwych w uprawie drzewek i roślin wiosennych

Roślinność na taras, która sprawdzi się u każdego

Czym kierować się podczas wyboru drzewek na balkon?

Drzewka hodowane przeznaczone do zagospodarowania przestrzeni na balkonie, wymagają odpowiedniej i starannej pielęgnacji, jednak nie są uciążliwe w hodowli. Przy wyborze drzewek szczególną uwagę należy zwrócić na tempo wzrostu drzewka, wytrzymałość na niskie temperatury, stanowisko i oświetlenie. Do popularnych drzewek tarasowych należą: kaliny, azalie, bukszpany, cyprysiki, iglaki (tuje, świerki, sosny, jałowce, kosodrzewiny). Drzewka tego typu doskonale przystosowują się do każdych warunków atmosferycznych.