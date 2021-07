Morderstwo w Borowcach. Rodzice i ich nastoletni syn zastrzeleni. Policja szuka podejrzanego Jacka Jaworka MP

W Borowcach (w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona) doszło do rodzinnej tragedii. Nie żyją trzy osoby. Wszystkie odniosły rany postrzałowe. Ofiary to 44-letni mężczyzna, jego 44-letnia żona oraz ich 17-letni syn. Policja wytypowała podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. Wysłała za nim list gończy. Do obławy zaangażowano setki policjantów, śmigłowce, drony i psy tropiące.