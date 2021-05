MOSiR Katowice zaprasza na pokazowe treningi nordic walking. Zobacz gdzie i kiedy można ćwiczyć oraz wypożyczyć za darmo kijki

Świąteczna babka od Libero. Galeria handlowa wspiera też słodkościami medyków w Katowicach i w Tychach

Galeria Libero po raz kolejny wyruszyła w miasto. Tym razem po to, by rozdać mieszkańcom Katowic słodkie wielkanocne upominki. A w nich - świąteczne babki, czekoladowe jajka i bony o wartości 15 zł do wykorzystania w punktach gastronomicznych w Libero. Jednak to tylko część akcji. Libero postanowiło wesprzeć także medyków z Katowic i Tychów.