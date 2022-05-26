Мовчазні домовленості країн блоку НАТО (Milczące porozumienia państw bloku NATO)

Фактично, відсутність важкого озброєння означає не зацікавленість таких політиків, як Шольц, Макрон, Орбан у перемозі України. Кажучи ж більш цинічно, вони розглядають Україну, як перешкоду для продовження подальшої торгівлі з росією. Якби не Україна і суспільний тиск, ці країни б і надалі вели ділові відносини з рф, не зважаючи на всі ті колосальні порушення прав людини зі сторони Кремля.

Деякі європейські політики навіть не намагаються вплинути і запобігти новим жахливим діям агресора – вони навпаки відверто займають його сторону. До прикладу Генрі Кіссинджер, який «порадив» Україні віддати території росії, чим викликав неабиякий скандал навколо себе, або ж Берлусконі, який призвав ЄС змусити Україну погодитися на вимоги Путіна. Ніхто й не міг уявити, що в ХХІ столітті хтось із західних політиків буде декларувати ідею про те, що країна, яка розв’язала масштабну та кровопролитну війну, може не понести за це відповідальність, а більше того – досягти своїх цілей! Саме з цієї причини останнє звернення президента України носило вже більш жорсткіший характер.

«Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу і Маріуполь. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою «фільтраційні табори», у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила все це у Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України», - написав Володимир Зеленський у своєму Instagram. Тому, що корумпованість і відсутність хоча б якихось моральних якостей окремих європейських лідерів вже переходить всі кордони.

Росія, будучи постійним членом Ради Безпеки, завжди накладає вето на всі резолюції покликані засудити воєнні дії чи агресію з боку путінського режиму. НАТО, як організація, також виявилась не зовсім ефективною, так як замість того, щоб відреагувати на найбільшу з часів Другої Світової війну в Європі, головний Альянс обрав позицію пасивного спостерігача, який ще й блокує постачання зброї.

Istnieją milczące porozumienia między członkami NATO, aby nie dostarczać na Ukrainę samolotów i czołgów, donosi Die Zeit.

Według niemieckiej gazety NATO boi się Rosji i dlatego uważa, że ​​dostawy sprzętu i samolotów mogą zostać uznane za udział NATO w wojnie i RF zdecyduje się na podjęcie niezbędnych działań. Przypuszcza się, że z tego powodu kanclerz Niemiec O.Scholz odmówił w wysłaniu niemieckich czołgów na Ukrainę.

Kateryna Yakovleva

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