MP w lekkiej atletyce: AWF Katowice druga i... trochę rozczarowana

- Walczyliśmy do końca, ale jednak się nie udało. Można byłoby tłumaczyć się tym, że Anita Włodarczyk ma kontuzję, sztafeta 4x100 mężczyzn nie ukończyła biegu, że Tomkowi Jaszczukowi totalnie nie wyszedł konkurs, a dziewczęta w sztafecie 4x400m o włos przegrały złoty medal... - napisał dyrektor biura rektora katowickiej AWF, Krzysztof Nowak po mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce we Włocławku . - Taki piękny jest sport, że o wszystkim zdecydował bieg na 5 km kobiet! Gratuluję Podlasiu Białystok zwycięstwa w klasyfikacji medalowej, a my cierpliwie będziemy robić swoje i walczyć o zwycięstwo w kolejnych latach!

Katowicka uczelnia zdobyła we Włocławku 12 medali - 5 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe. Na najwyższym stopniu podium stawali Ewa Swoboda (100 m), Justyna Święty-Ersetic (400 m), Joanna Jóźwik (800 m), sztafeta pań 4x100 m (Paulina Guzowska, Magdalena Stefanowicz. Natalia Węglarz, Ewa Swoboda) i Karol Zalewski (400 m), z wicemistrzostwem wrócili sztafeta 400 m pań ( Adrianna Janowicz, Joanna Jóźwik, Julia Korzuch, Justyna Święty-Ersetic), Przemysław Słowikowski (100 m), Szymon Topolnicki (3000 m z przeszkodami), Jakub Szyszkowski (pchnięcie kulą) i Paweł Fajdek (rzut młotem), a z brązem Patrycja Kapała (3000 m z przeszkodami) i Julia Korzuch (400 m przez płotki).