Mr Hamburger, czyli popularna sieć fast food z woj. śląskiego, po ponad 30 latach kończy działalność Marcin Śliwa

W sobotę 5 listopada przy ul. 3 maja 20 w Katowicach otworzono drugi lokal w mieście. Restauracja w centrum działała zaledwie 3 tygodnie. MS Zobacz galerię (6 zdjęć)

Na lokalnym rynku gastronomicznym byli od 1990 roku, jeszcze przed pojawieniem się wielkich, międzynarodowych koncernów. Mr Hamburger to pierwsza polska sieć restauracji fast food, dobrze znana szczególnie w województwie śląskim, gdzie jeszcze do niedawna prowadziła 7 lokali. We wtorek, 29 listopada, zarząd spółki Mr Hamburger złożył do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem decyzji było kilka niezależnych czynników: straty wywołane pandemią, wzrost cen energii oraz żywności, a także podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, które nastąpi od stycznia 2023 roku.