MŚ siatkarzy: Polscy zawodnicy i trener Grbić zadowoleni z pewnej wygranej z Bułgarią ZDJĘCIA

MŚ siatkarzy: Polscy zawodnicy i trener Grbić zadowoleni z pewnej wygranej z Bułgarią

Trener Nikola Grbić

Jestem zadowolony z tej wygranej. Dobrze mieć po swojej stronie takich kibiców. Chłopcy czuli wsparcie z trybun tej gorącej publiczności. Jeśli chodzi o mecz to w pierwszym secie wyglądało to wszystko bardzo dobrze i mogłem spokojnie z ławki obserwować przebieg gry. Od drugiej partii wyglądało to już nieco inaczej. Nie potrafiliśmy utrzymać tej koncentracji, którą mieliśmy na początku, ale gdy w trzecim secie na zagrywkę wszedł Kamil Semeniuk wróciliśmy na właściwe tory. Tak powinniśmy grać cały czas, nie pozwalać rywalowi na powrót do gry, bo ten nie mając nic do stracenia i ryzykując może sprawić nam kłopoty.

Środkowy Mateusz Bieniek

Wygraliśmy dość łatwo pierwszego seta - to była deklasacja przeciwnika, ale wiedzieliśmy, że musimy być cały czas skupieni, bo po takim początku często przychodzi rozprężenie i łatwo przegrać jakąś patię. U nas się to na szczęście nie zdarzyło i mogliśmy cieszyć się w pewnej wygranej. Zagraliśmy dobry mecz. Świetnie funkcjonował blok i obrona. Generalnie zagraliśmy dobrze we wszystkich elementach. Poza dwoma-trzema przestojami Bułgarzy nie mieli punktu zaczepienia. Rywale mają teraz w kadrze zmianę pokoleniową i nie są tak groźni jak kiedyś, ale z pewnością są niebezpieczni, bo mają kilku klasowych zawodników.