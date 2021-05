Mysłowice. Powstał Klaster Energii Zielone Mysłowice. Gmina podpisała umowę z MINUTOR Energia Spółka

Niedawno miasto organizowało ekologiczny konkurs dla uczniów . Warto zwrócić także uwagę na Promenadę, która stała się przepięknym zielonym miejscem do odpoczynku. Obecnie trwa także rewitalizacja Parku Zamkowego. W mieście co jakiś czas odbywają się różne proekologiczne akcje m.in. sadzenie drzew, łąk kwietnych, sprzątanie dzielnic czy montaż budek lęgowych dla ptaków.

- Dzisiejsza umowa to krok milowy związany z pozyskiwaniem zielonej, odnawialnej energii. Cieszę się, że to firma z Mysłowic będzie liderem w tworzeniu projektów w tej dziedzinie. Miasto przyjazne mieszkańcom to nasze główne zamierzenie. Klaster Energii to również szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na tego typu inwestycje - mówi Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice.

- Bardzo cieszy nas, że pierwszy z Klastrów jakie konsultujemy oraz negocjujemy został powołany w mieście z którego się wywodzimy. Mając na uwadze nasze górnicze korzenie jest to dla nas ogromnym sukcesem, że to właśnie MINUTOR Energia jako koordynator i lider Klastra Energii Zielone Mysłowice bierze udział w zmianach związanych z rewolucją energetyczną dotykającą w sposób szczególny gminy, w których funkcjonują lub funkcjonowały zakłady górnicze, właśnie taką gminą są Mysłowice gdzie jedna z kopalń jest niestety już likwidowana a druga jeszcze funkcjonuje. Mam nadzieję, że wszystkie nasze działania, które opiszemy w strategii, nad którą będziemy pracować przez najbliższe 3 miesiące wraz z przedstawicielami Gminy zasiadającymi w Radzie Klastra oraz z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, którzy mamy nadzieję dołączą do nas, przyniosą wymierny efekt. Mamy nadzieję, że zeszłoroczna akcja UM oraz aktualna nazwa klastra, czyli Zielone Mysłowice staną się synonimem postrzegania gminy jako miejsca jeszcze bardziej przyjaznego, ale przede wszystkim zbilansowanego energetycznie w sposób lokalny, bo to w końcu główne założenie Klastra - skomentował Zbisław Lasek, Prezes Zarządu MINUTOR Energia Sp. z o.o.